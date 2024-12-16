Mersin'de Kaçak Makaron Operasyonu: 73 Bin 500 Ele Geçirildi
Mersin'in Mut ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 73 bin 500 makaron ve 300 kilogram tütün ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Mut ilçesinde 73 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste 73 bin 500 makaron, 300 kilogram tütün, sigara dolum ve paketleme makineleri ele geçirildi.
Ekipler 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel