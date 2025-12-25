Mersin'de jandarma denetimlerinde 3 bin 754 sürücüye adli ve idari işlem yapıldı

Mersin'de jandarma ekiplerinin denetimlerinde 3 bin 754 sürücüye adli ve idari işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 ayda 3 bin 780 devriye faaliyeti, 111 radar uygulaması ve 48 saat dron uçuşlu trafik denetimi yaptı.

Kontrollerde sürücülerin 1007'sinin hız, 657'sinin şerit ihlali yaptığı, 12'sinin de alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Denetimlerde çeşitli ihlal ve kural hataları nedeniyle 3 bin 754 sürücüye adli ve idari işlem uygulandı.