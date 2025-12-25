Haberler

Mersin'de jandarma denetimlerinde 3 bin 754 sürücüye adli ve idari işlem yapıldı

Güncelleme:
Mersin ilinde jandarma ekipleri 1 ayda gerçekleştirdikleri denetimlerde hız, şerit ihlali ve alkollü araç kullanımı gibi ihlaller tespit ederek 3 bin 754 sürücüye adli ve idari işlem uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 ayda 3 bin 780 devriye faaliyeti, 111 radar uygulaması ve 48 saat dron uçuşlu trafik denetimi yaptı.

Kontrollerde sürücülerin 1007'sinin hız, 657'sinin şerit ihlali yaptığı, 12'sinin de alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Denetimlerde çeşitli ihlal ve kural hataları nedeniyle 3 bin 754 sürücüye adli ve idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
