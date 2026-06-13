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Mersin'de, 8'inci katta iskelede mahsur kalan 3 işçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de, 8'inci katta iskelede mahsur kalan 3 işçiyi itfaiye kurtardı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde dış cephe boyama sırasında iskele motorunun arızalanmasıyla 3 işçi 8. katta mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle işçiler kurtarıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde dış cephe boyama çalışması sırasında iskele sisteminin arızalanması sonucu 3 işçi, 8'inci katta mahsur kaldı. İşçiler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Akdeniz Mahallesi Serinler Caddesi'nde bulunan 10 katlı bir binada meydana geldi. Binanın dış cephesini boyayan 3 işçi, iskele motorunun arızalanması nedeniyle 8'inci kat seviyesinde mahsur kaldı. Yaklaşık 40 dakika boyunca iskele üzerinde bekleyen işçiler için ihbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Erdemli Grup Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, merdivenli kurtarma aracı ile işçilerin bulunduğu noktaya çıktı. Mahsur kalan 3 işçi tek tek merdiven kabinine alınarak zemine indirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, kurtarılan işçiler itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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