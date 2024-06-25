Üye Girişi
Haberler

Mersin'de İş Yerinde Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir iş yerinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kale Mahallesi Marangozcular Sitesindeki bir işyerinin malzemelerin bulunduğu alanda köpeğin havlama sesini duyan iş yeri sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir iş yerinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kale Mahallesi Marangozcular Sitesindeki bir işyerinin malzemelerin bulunduğu alanda köpeğin havlama sesini duyan iş yeri sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

Çamlıyayla İtfaiye Mersin Kurtarma Hayvanlar Yaşam Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title