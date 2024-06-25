Mersin'de İş Yerinde Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir iş yerinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kale Mahallesi Marangozcular Sitesindeki bir işyerinin malzemelerin bulunduğu alanda köpeğin havlama sesini duyan iş yeri sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir iş yerinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kale Mahallesi Marangozcular Sitesindeki bir işyerinin malzemelerin bulunduğu alanda köpeğin havlama sesini duyan iş yeri sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.