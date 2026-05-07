Haberler

İskelede asılı kalan 2 işçi itfaiye tarafından kurtarıldı

İskelede asılı kalan 2 işçi itfaiye tarafından kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir otel inşaatında dış cephe boyası yaparken iskelenin motor sisteminin boşalması sonucu 10. kattaki iki işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma operasyonu halat sistemi kullanılarak gerçekleştirildi ve işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

MERSİN'in Mezitli ilçesinde bir otel inşaatının dış cephe boyası sırasında iskelenin motor sisteminin boşalması sonucu 10'uncu katta askıda kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi 39664 Sokak'taki 15 katlı otel inşaatında meydana geldi. Otel binasının dış cephe boyasını yapan B.A. ve M.A. isimli işçiler, çalıştıkları sırada iskelenin motor sisteminin boşalması sonucu büyük tehlike yaşadı. Ayaklarının altındaki iskelenin bir anda aşağıya düşmesiyle işçiler, üzerlerinde bulunan güvenlik kemeri ve halat sistemi sayesinde metrelerce yükseklikten zemine düşmekten son anda kurtuldu.

10'uncu katta iplerde asılı kalan işçileri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Binanın çevresindeki zeminin yağış nedeniyle ıslak ve çamurlu olması sebebiyle merdivenli itfaiye aracının güvenli şekilde konuşlandırılabileceği uygun bir alan bulunamadı. Olası riskleri değerlendiren ekipler, kurtarma operasyonunun ip sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verdi.

Gerçekleştirilen operasyonda bir itfaiye personeli, binanın çatısına çıkarak üç farklı noktadan güvenli ankraj sistemi kurdu. Ekipler, daha sonra halat yardımıyla metrelerce yükseklikte mahsur kalan işçilere ulaştı. İşçilere kurtarma üçgeni, kask ve ek emniyet ekipmanları giydirildi. İşçiler, kontrollü şekilde bulundukları noktadan zemine indirildi. Kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm

İran’da peş peşe patlama sesleri
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var

Hürmüz'deki çatışmada büyük şüphe! Savaşa o ülke de girmiş olabilir
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi

Muhittin Böcek'in oğlu ve Özkan Yalım itirafçı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen kent ayakta

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

12 yıl aradan sonra bombayı patlattı!
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı

Yine yaptı babalığını!
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen kent ayakta

Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu

"CHP'li başkan Erdoğan ile görüştü, rozeti hazır"
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz

Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında şifreyi çözecek ismi verdi