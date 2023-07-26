Mersin'de Mut ilçesinde 8 bin dekar alanda üretilen beyaz incirden bu sene yaklaşık 30 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

- Mersin'de incir hasadına başlandı, 30 bin ton rekolte bekleniyor

Mut ilçesinde 8 bin dekar alanda üretilen beyaz incirden bu sene yaklaşık 30 bin ton rekolte beklendiği belirtildi

MERSİN - Mersin'de incir hasadı başladı. Mut ilçesinde 8 bin dekar alanda üretilen beyaz incirden bu sene yaklaşık 30 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

Türkiye'nin üretim merkezlerinden Mersin'in her ilçesinde çiftçiler ülke ekonomisine önemli katkı veriyor. Yaz kış her mevsim çeşitli ürünlerin hasat edildiği kentte Mut ilçesi de başta kayısı ve erik olmak üzere bir çok ürünü üreterek hem yurt içine hem de yurt dışına satılmasını sağlıyor. Kayısı ve erik sezonun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede Mut Beyazı İncir hasadına başlandı. Sadece ilçede 8 bin dekar alan üretilen incirden bu sene 30 bin ton verim bekleniyor. İlçede üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz incir rengi, aroması, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken kilosu 65 liradan alıcı bulması da üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Bu yıl incir hasadının başlamasıyla birlikte üreticinin yüzü gülmeye başladığını belirten tüccarlardan İsmail Kaplan," Bugün itibariyle Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incir hasadımız başlamıştır. Tüm esnaf arkadaşlarımıza duyurulur. Bugün için benim verdiğim fiyat 65 liradır. İnşallah piyasa düşmez böyle devam eder vatandaşlarımızın yüzü güler. Biz bu tahmindeyiz. Mut'umuzda kayısının yanında bu incire biraz daha rağbet edilmesini en azından bahçelerin kenarında incirin çoğaltıp piyasaya katkı yapmalarını istiyorum" dedi.

Mut'un Burun köy Mahallesinde incirin daha kaliteli olduğunu gördüğünü belirten Kaplan," Başka köylerde de incirin çıktığını gördük. Kalitemiz belli şu anda Mut'un rakibi yok. İnciri şuan Ankara'ya Konya'ya gönderyoruz" diye konuştu.

Üretici Birol Ay ise "Bugün bahçemde ilk incir hasadını topladım. 65 liraya verdik. İnşallah hep böyle devam eder düşmez" ifadelerini kullandı.