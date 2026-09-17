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Mersin'de imalathaneye operasyonda 100 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

Mersin'de imalathaneye operasyonda 100 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 100 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 100 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Çilek Mahallesi'ndeki bir plastik ve ambalaj imalathanesine operasyon düzenlendi.

İmalathanede yapılan aramada, sentetik ecza hap üretiminde kullanılan 2 basma makinesi ve aparatları, 100 bin sentetik ecza hapı, 50 bin boş sentetik ecza hap kapsülü ile 15 kilogram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi.

Operasyonda "tehdit ve hakaret" suçundan kaydı bulunan H.C.G. (27) ile F.E.D. (26) yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Bu arada, "uyuşturucu madde kullanma" ve "tehdit ve hakaret" suçlarından kaydı bulunan firari şüpheli S.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: AA
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