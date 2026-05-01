Mersin'de ilk hasadı yapılan üzüm, kilosu 600 TL'ye ihraç edildi

MERSİN'in Silifke ilçesinde sezonun ilk hasadı yapılan örtü altı üzüm, kilosu 600 TL'ye Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edildi.

İlçede yılın ilk üzüm hasadı, Atakent Mahallesi'ndeki 6 dönümlük serada yapıldı. Hasattan, 17 ton rekolte beklendiği belirtildi. Üzümler, kilosu 600 TL'ye Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edildi.

Bereketli bir sezon beklediklerini anlatan üretici Mustafa Sak, "Örtü altı üzüm yetiştiriciliği yapıyorum. Bu yıl 6 dönümden 17 ton ürün bekliyoruz. Türkiye'de ilk hasat burada yapılıyor. Ürünlerimiz iç piyasanın yanı sıra Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Fiyatlardan memnunuz" dedi.

İÇ PİYASADA KİLOSU 300 TL

Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz ise üzümün kilogram fiyatının iç piyasaya 300-350 lira arasında alıcı bulduğunu ifade etti. Gürbüz, ürünlerin iç piyasanın yanı sıra Rusya, Arap ülkeleri ve kısmen Avrupa'ya ihraç edildiğini söyledi. Deniz Gürbüz, ihracata gönderirken ürünün de 500-600 liradan gönderildiğini belirtti.

Hasadın ekim ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar

Toprağa gömülü füzeler çıkıyor
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti

Vatandaşın yaka silktiği sistem değişiyor! 11 madde Meclis'ten geçti
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tırmanış facia ile noktalandı! Kız arkadaşının gözleri önünde feci şekilde can verdi

Kız arkadaşının gözlerinin önünde feci şekilde can verdi