Mersin'de ilk hasadı yapılan üzüm, kilosu 600 TL'ye ihraç edildi

MERSİN'in Silifke ilçesinde sezonun ilk hasadı yapılan örtü altı üzüm, kilosu 600 TL'ye Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edildi.

İlçede yılın ilk üzüm hasadı, Atakent Mahallesi'ndeki 6 dönümlük serada yapıldı. Hasattan, 17 ton rekolte beklendiği belirtildi. Üzümler, kilosu 600 TL'ye Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edildi.

Bereketli bir sezon beklediklerini anlatan üretici Mustafa Sak, "Örtü altı üzüm yetiştiriciliği yapıyorum. Bu yıl 6 dönümden 17 ton ürün bekliyoruz. Türkiye'de ilk hasat burada yapılıyor. Ürünlerimiz iç piyasanın yanı sıra Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Fiyatlardan memnunuz" dedi.

İÇ PİYASADA KİLOSU 300 TL

Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz ise üzümün kilogram fiyatının iç piyasaya 300-350 lira arasında alıcı bulduğunu ifade etti. Gürbüz, ürünlerin iç piyasanın yanı sıra Rusya, Arap ülkeleri ve kısmen Avrupa'ya ihraç edildiğini söyledi. Deniz Gürbüz, ihracata gönderirken ürünün de 500-600 liradan gönderildiğini belirtti.

Hasadın ekim ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı