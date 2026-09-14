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Mersin'de iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi

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Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, iklim değişikliği ve çevre konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, iklim değişikliği ve çevre konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda, bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Çocuk Hakları Komitesi ekipleri, çocuklarla iklim değişikliği konusunda görüşme yaptı.

Programa katılanlara sürdürülebilir yaşam, dijital ayak izi ve dijital atık konularında bilgi verildi.

Çocuklar, etkinlikte boyama ve anket çalışmasına da katıldı.

Kaynak: AA
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