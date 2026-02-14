Haberler

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Güncelleme:
Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada biri köprü üzerinde asılı kalan araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kaza yapan iki otomobilden biri, altından su kanalı geçen köprüde asılı kaldı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlardan biri, altından kanal geçen köprü üzerinde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 6 yaralı, ekipler ve çevredekiler tarafından çıkarılarak hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
