Mersin'de Hortumlar Zarar Verdi, Temizlik Çalışmaları Başladı

MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde sabaha karşı çıkan 2 hortum evlere, işletmelere ve seralara zarar verdi, ağaçları devirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kent merkezinde sağanak, bazı ilçelerde ise dolu ve fırtına etkili oldu. Anamur ve Bozyazı ilçelerinde gece 2 ayrı hortum çıktı. Hortumlar ilçelerde evlere, seralara ve bazı işletmelere zarar verdi. Öte yandan hortum nedeniyle bazı ağaçlar da devrildi. Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.