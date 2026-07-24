Haberler

Erdemli’de 12 hırsızlık zanlısından 6’sı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2 ayrı hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2 ayrı hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kızkalesi Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, 5 zanlının sahil bandındaki otomobil ve şezlonglardan hırsızlık yaparak bir otomobille bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Kamera kayıtlarını inceleyerek otomobilin güzergahını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y, T.Ç, D.Y, S.Y. ve S.T'yi gözaltına aldı.

Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada nakit para, bir otomobilin anahtarı, 6 güneş gözlüğü ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Çalışmada, 2 ayrı araçla bölgeye gelerek sahil bandındaki 2 otomobilden hırsızlık yapan zanlılara yönelik de operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, ekipler bir otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, diğerini ise Osmaniye'de durdurdu.

Otomobillerdeki F.G, A.G, Y.G, A.A, E.H.G, D.T. ve F.G. gözaltına alındı.

Bu otomobillerde yapılan aramada ise nakit para, eldiven, 3 güneş gözlüğü, 2 banka kartı, 3 altın küpe, 1 kol saati, 4 altın kolye ve 2 altın bileklik ele geçirildi.

Söz konusu 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.Y, T.Ç, D.Y, S.Y, S.T. ve A.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi

Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı

Peynir fabrikasının kurnazlığına bakın! Rekor para cezası kesildi
DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti Grubu arasında çerçeve yasa mesaisi

Çerçeve yasada süreç hızlandı: AK Parti ve DEM Parti’den kritik temas
Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim

Anlaşılmasın diye yıllarca aynı oyunu oynamış
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuk misafirliğe gittiği evde, korkunç şekilde can verdi
Pakistan’da kontrol noktasına saldırı: 15 ölü

Ülkeyi şoke eden saldırı: Çok sayıda polis ve asker can verdi