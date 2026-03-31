Mersin'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Mersin'de, 3 adresten hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte 3 adreste meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Daha önce farklı kentlerde hırsızlık yaptıkları belirlenen ve çok sayıda aranma kaydı bulunan M.T, Ş.G. ve M.A'nın Osmaniye'den Mersin'e geldikleri tespit edildi.

Polis ekiplerince, 3 şüpheli yolcu minibüsünde gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kapıları açmak için kullandıkları tornavida ve plastik aparatlar ile tanınmamak için taktıkları güneş gözlükleri ve eşarplar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları adreslere girişleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.