Mersin'de heyelan iki kırsal mahallenin yolunu kapattı

Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan yağışlar sonucu Çataloluk ve Güngören mahalleleri arasındaki yolda heyelan meydana geldi. Yol, taş ve toprak yığınları nedeniyle ulaşıma kapandı ve iki mahalle ilçe merkezine ulaşım sağlayamamaktadır.

Mersin'in Anamur ilçesinde iki kırsal mahallenin yolu heyelan nedeniyle kapandı.

İlçede etkili olan yağış dolayısıyla Çataloluk ile Güngören mahalleleri arasındaki yolda heyelan oluştu.

Yola düşen toprak ve kaya parçalarından dolayı yol ulaşıma kapandı.

Yaşanan durum nedeniyle söz konusu mahalelelerden ilçe merkezine ve diğer mahallelere ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
