Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

MEB düğmeye bastı! Fahiş fiyat talep eden okullar şimdi yandı
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi

Mersin'de Hastane Otoparkından Araç Çalan Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Hastane Otoparkından Araç Çalan Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hastane otoparkındaki otomobili çaldığı belirlenen A.B. isimli şüpheli, yapılan operasyonda tutuklandı. Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti ve evinde ruhsatsız silah ile çalınan aracı ele geçirdi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hastane otoparkındaki otomobili çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkından bir otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hastane ve çevresindeki işletmelerin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını da izleyen ekipler, otomobili çalan şüphelinin A.B. olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, ikametin önünde çalınan araç ve A.B'nin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan, hastane otoparktaki otomobili "düz kontak" yöntemiyle çalıştırıp çalan A.B'nin, araçla trafikteki seyri KGYS kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
img

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi
img

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
img

Ünlü modelden tartışmalı sosyal medya önerisi: "Sosyal Medya Gece Kapatılsın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.