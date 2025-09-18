Mersin'de Hafriyat Kamyonu Balkonuna Çarptı: Sürücü Yaralandı
Mersin'in Mut ilçesinde hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak apartman balkonuna çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde, apartman balkonuna çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Servet K. idaresindeki hafriyat kamyonu, Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki apartmanın bahçesini aştı.
Binanın birinci katındaki balkona çarparak durabilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle binada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel