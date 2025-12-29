Haberler

Mersin'de gıda güvenliği denetimlerinde 627 işletmeye 40 milyon 736 bin lira ceza

Güncelleme:
Mersin'de yapılan gıda güvenliği denetimlerinde 627 işletmeye toplamda 40 milyon 736 bin lira ceza uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mevzuata aykırı faaliyetlere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Mersin'de yıl boyunca gerçekleştirilen gıda güvenliği denetimlerinde 627 işletmeye 40 milyon 736 bin lira ceza uygulandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca kent merkezi ve ilçelerde gıda güvenliğine yönelik çok sayıda denetim yaptı.

Denetimlerde 29 bin 920 işletmeyi inceleyen ekipler, mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen 627 iş yerine 40 milyon 736 bin lira ceza kesti.

Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla Valilik koordinasyonunda yapılan denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
