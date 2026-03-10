Haberler

Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, gençlere yönelik tenis kursları düzenleniyor. Akdeniz Belediyesinin haberine göre eğitimler, deneyimli eğitmenler tarafından haftada 6 gün gerçekleştiriliyor ve katılan sporcular çeşitli turnuvalarda başarılar elde ediyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençlere yönelik tenis kursu eğitimleri düzenleniyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kurslara ilgi her geçen gün artıyor.

Deneyimli eğitmen kadrosu ve güçlü altyapısıyla öne çıkan kurslar haftada 6 gün gerçekleşiyor.

Kentteki çeşitli turnuvalara katılan sporcuların derece elde etme başarısı yakaladığı kurslar için kayıtlar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasına önem verdiklerini belirterek, "Birçok branşta ücretsiz spor kursları düzenliyoruz. Tenis kursumuz da bu çalışmalarımızın önemli bir parçası. Burada eğitim alan gençlerimizin turnuvalarda elde ettiği başarılar bizleri ayrıca gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı

Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti

Gittiği maçta kabusu yaşamıştı! Harekete geçildi
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı

Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı

Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı