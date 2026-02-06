Mersin'de hutbe okuma yarışması düzenlendi
Mersin Bozyazı'da düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nın il finalinde, imam hatip lisesi öğrencileri hazırlandıkları hutbeleri okudu. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Mersin'de Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nın il finali Bozyazı ilçesinde gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip lisesi öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaların il finali, Denizci Mehmet Camisi'nde yapıldı.
Okullarını temsilen sırayla minbere çıkan öğrenciler, önceden hazırladıkları konulardaki hutbelerini okudu.
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
