Mersin'de geçirdiği kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

MERSİN'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Ünal için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Kaza, 23 Mart'ta saat 16.00 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi Limonluk Mahallesi Vali Hüseyin Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Kazada ağır yaralanan Ünal, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Ünal, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Şehit polis memuru için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Mersin Valisi Atilla Toros, kent protokolü ve polis meslektaşları katıldı. Şehit polis memurun naaşı, törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kırıkkale'ye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

İlişki vaadiyle evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas

Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
70 lüks araç küle döndü! Zarar inanılmaz boyutta

70 lüks araç küle döndü! Zarar inanılmaz boyutta
Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e