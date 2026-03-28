Mersin'de geçirdiği kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

MERSİN'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Ünal için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Kaza, 23 Mart'ta saat 16.00 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi Limonluk Mahallesi Vali Hüseyin Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Kazada ağır yaralanan Ünal, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Ünal, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Şehit polis memuru için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Mersin Valisi Atilla Toros, kent protokolü ve polis meslektaşları katıldı. Şehit polis memurun naaşı, törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kırıkkale'ye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı