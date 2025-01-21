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Mersin'de Geçici Hayvan Bakımevi'nde 1608 Kedi ve 70 Köpek Kısırlaştırıldı

Mersin'de Geçici Hayvan Bakımevi'nde 1608 Kedi ve 70 Köpek Kısırlaştırıldı
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1608 kedi ve 70 köpeğin kısırlaştırıldığı ve 30 kedi ile 23 köpeğin sahiplendirildiği bildirildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1608 kedi ve 70 köpeğin kısırlaştırılması sağlandı.

Belediyenin açıklamasına göre, 15 bin metrekare alana kurulu merkezdeki 30 kedi ve 23 köpek sahiplendirildi.

Çalışmalar kapsamında, 1608 kedi ve 70 köpek kısırlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ilçedeki her canlının yaşam koşullarını iyileştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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