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Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 5 Tutuklama

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Mersin'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mersin'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Erdemli ilçesindeki bazı iş yerlerinde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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