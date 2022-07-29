Mersin'de 'fuhuş' operasyonu: 7 kadın kurtarıldı, 4 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de 'fuhuş' operasyonu: 7 kadın kurtarıldı, 4 gözaltı

Mersin'de 'fuhuş' operasyonu: 7 kadın kurtarıldı, 4 gözaltı

MERSİN'in Mut ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

MERSİN'in Mut ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut'taki bir eğlence mekanında fuhuş ve yer temin edilerek insan ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri tespit edip operasyon düzenledi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı baskında, 7 kadın da kurtarıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title