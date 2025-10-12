Mersin'de Filistin İçin Büyük Özgürlük Konvoyu Düzenlendi

Mersin'de "Filistin İçin Büyük Özgürlük Konvoyu" etkinliği düzenlendi.

Mersin Genç Aktivistler öncülüğünde "Kalıcı ateşkes için özgürlüğe giden yolda sen de ses ol" sloganıyla organize edilen konvoy, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi önünden başladı.

Başlangıç noktasında toplanan grup, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla araçlarına bindi.

Konvoy oluşturan kalabalık, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile sahil şeridini kapsayan Adnan Menderes Bulvarı'nda şehir turu attı.

Katılımcılar, konvoy sırasında araçlarının kornalarına basarak Gazze'ye destek verdi.

Yaklaşık 1 saat süren konvoy, Muğdat Camisi'nde sona erdi.