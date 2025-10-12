Haberler

Mersin'de Filistin İçin Büyük Özgürlük Konvoyu Düzenlendi

Mersin'de Filistin İçin Büyük Özgürlük Konvoyu Düzenlendi
Mersin'de, 'Kalıcı ateşkes için özgürlüğe giden yolda sen de ses ol' temasıyla düzenlenen konvoy, Muğdat Camisi önünden başlayarak şehir turu attı. Katılımcılar, araçlarıyla Gazze'ye destek verdiler.

Mersin'de "Filistin İçin Büyük Özgürlük Konvoyu" etkinliği düzenlendi.

Mersin Genç Aktivistler öncülüğünde "Kalıcı ateşkes için özgürlüğe giden yolda sen de ses ol" sloganıyla organize edilen konvoy, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi önünden başladı.

Başlangıç noktasında toplanan grup, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla araçlarına bindi.

Konvoy oluşturan kalabalık, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile sahil şeridini kapsayan Adnan Menderes Bulvarı'nda şehir turu attı.

Katılımcılar, konvoy sırasında araçlarının kornalarına basarak Gazze'ye destek verdi.

Yaklaşık 1 saat süren konvoy, Muğdat Camisi'nde sona erdi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Rojin'in babasından Adli Tıp raporu sonrası kritik çağrı: Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun

