Tarsus'ta Filistin halkına destek için kermes düzenlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Filistin halkına destek amacıyla "Hayır Çarşısı" adı altında kermes düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce tarihi Tarsus Ulu Cami'de gerçekleştirilen kermes, İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın yaptığı duayla açıldı.

Akçay, burada yaptığı konuşmada, 3 gün açık kalacak kermesten elde edilecek tüm gelirlerin Gazze'ye bağışlanacağını ifade etti.