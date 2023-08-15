Mersin'de FETÖ/PDY soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

MERSİN'deki FETÖPDY soruşturmasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1'i tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 11 Ağustos'ta, FETÖPDY soruşturması kapsamında 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. FETÖPDY soruşturmasında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan, öğrenci yapılanmalarında yer alıp eleman devşirmek üzere faaliyet gösteren ve polis okulu sınavı soruları ile KPSS sorularını çalarak kamu görevlisi olan 9 kişiden 8'i yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilip sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)