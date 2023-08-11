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Mersin'de FETÖ/PDY Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan ve kamu görevlisi olan 9 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLcok kullanan, öğrenci yapılanmalarında yer alıp eleman devşirmek üzere faaliyet gösteren ve polis okulu sınavı soruları ile KPSS sorularını çalarak kamu görevlisi olan 9 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, operasyon için harekete geçti. 9 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

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