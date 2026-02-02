Mersin'de cip, refüjde bekleyen vatandaşları ezdi: 3 ölü, 3 yaralı

Haberler

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir cipin kontrolden çıkarak refüjdeki vatandaşların arasına dalması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde önündeki aracı geçmek isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, refüjde bulunan vatandaşların arasına daldı. Kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, 20.45 sıralarında ilçeye bağlı Bekirde Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus'tan Mersin istikametine giden Melis Kuş (25) yönetimindeki 33 ATE 039 plakalı cip, bir aracı sollamak isterken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, refüjde bekleyen vatandaşların arasına daldı.

Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Zehra Serdil Atak (18) ve Kübra Güney'in (15) yaşamını yitirdiği, Büşra Güney (15) hayatını kaybederken Burkan Acar (21), Yunus Bagı (35) ve Necla Öztürk'ün de (15) yaralandığı belirlendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yararlılardan Büşra Güney de kurtarılamadı. Tedavisi devam eden 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise gözaltına alındı.

Bu arada Mersin Valisi Atilla Toros ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Kamera- Soner AYDIN –MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
