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Mersin'de evinin önünde oturan kişiyi darbeden şüpheli tutuklandı

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- Darp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Mersin'de evinin önünde oturan kişiyi darbeden şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde H.H.B'nin evinin önünde oturduğu sırada motosikletli, kasklı ve eldivenli bir kişi tarafından darbedilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Asayiş Şubesi ekipleri, müstakil evin bahçesindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve çevredeki iş yerlerine ait 114 ayrı güvenlik kamerası kaydından 380 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, adresini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, A.Y'nin, evinin önünde oturan H.H.B'yi darbetmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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