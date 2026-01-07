Mersin'de evde çıkan yagın söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekmen Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik sobasından kaynaklandığı belirlendi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Tekmen Mahallesi'nde E.B'ye ait evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Yangının ilk tespitlere göre elektrik sobasından kaynaklandığı belirlendi.???????
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel