Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Halkkent Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Bu sırada M.Ö'nün kedisinin içeride kaldığını söylemesi üzerine ekipler dairede arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, yoğun duman içerisindeki evde mahsur kalan hamile kediyi kurtararak sahibine teslim etti.

Kedisine kavuşan M.Ö. gözyaşı döktü.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen 1 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Bu arada, yangının ocakta unutulan yemeğin alev alması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.