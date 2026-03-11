Haberler

2 çocuk annesi eşi Songül'ü bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de 27 yaşındaki Songül Aktekin, eşi Selami Aktekin tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Toroslar ilçesinde meydana geldi. Selami Aktekin'in kayıplara karıştığı ve 9 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

MERSİN'de 2 çocuk annesi Songül Aktekin (27), eşi Selami Aktekin (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Aktekin ile eşi Selami Aktekin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Selami Aktekin, tartışma sırasında Songül Aktekin'i bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Songül Aktekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan ve 9 suç kaydı olduğu öğrenilen Selami Aktekin'i arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
