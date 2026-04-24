Mersin'de Ermeni asıllı Türk vatandaşı adam Müslüman oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Ermeni asıllı Türk vatandaşı Hakan Çelikkaya, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

İlçe Müftülüğüne başvuran 53 yaşındaki Çelikkaya için burada ihtida merasimi düzenlendi.

Müftü Mehmet Seri Doğru'nun duasına el açıp eşlik ederken gözyaşı döken Çelikkaya'ya ihtida belgesi takdim etti.

Çelikkaya, AA muhabirine, ailesinin 1914 yılında Ermenistan'dan Türkiye'ye göç ettiğini ve Hristiyan olarak ibadetlerini yerine getirdiğini anlattı.

Ailesinin önce Erzincan'a daha sonra ise Malatya'ya taşındığını dile getiren Çelikkaya, şunları kaydetti:

"Çocuklarımı kiliseye götürüp getiriyordum ama dolmayan bir şey vardı. Yüreğimde bir boşluk vardı. Sonrasında Müslümanlığı araştırmaya başladım. Araştırdıkça yüreğimden bir şeyler kıpırdamaya başladı. Eşime 'Müslüman olacağım.' dedim, çok sevindi. Şimdi içimdeki o boşluk doldu. Kendimi çok daha huzurlu hissediyorum. Bundan sonra Allah yolunda devam edeceğim."