Mersin'de turizm öğrencileri "En İyi Kat Hizmetleri Yarışması"nda mücadele etti

Mersin'in Silifke ilçesinde turizm öğrencilerine yönelik "En İyi Kat Hizmetleri Yarışması" düzenlendi.

Dijital Ahilik (DAHİ) Mersin Projesi kapsamında bir otelde düzenlenen yarışmada, Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri mesleki bilgi ve becerilerini sergiledi.

Öğrenciler, kat hizmetleri alanında başta yatak yapımı olmak üzere çeşitli yarışmalarda performans sergiledi.

Yarışma sonunda öğrencilere belge verildi.

Programa, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve ilçe protokolü katıldı.