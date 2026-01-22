Elektrik bakımı yaparken düşen işçi öldü

MERSİN'de bir iş yerinde elektrik bakımı için üzerine çıktığı makineden düşen Mustafa Demirci (31), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında organize sanayi bölgesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Mustafa Demirci, 5 yıl önce ayrıldığı iş yerine elektrik bakımı için çağrıldı. Burada üretim bölümünde elektrik kontrolü için üzerine çıktığı makineden dengesini kaybedip düşen Demirci, başından yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Demirci, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Mustafa Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirci'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.