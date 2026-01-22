Haberler

Elektrik bakımı yaparken düşen işçi öldü

Elektrik bakımı yaparken düşen işçi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de elektrik bakımı için çıktığı makineden düşen Mustafa Demirci, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'de bir iş yerinde elektrik bakımı için üzerine çıktığı makineden düşen Mustafa Demirci (31), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında organize sanayi bölgesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Mustafa Demirci, 5 yıl önce ayrıldığı iş yerine elektrik bakımı için çağrıldı. Burada üretim bölümünde elektrik kontrolü için üzerine çıktığı makineden dengesini kaybedip düşen Demirci, başından yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Demirci, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Mustafa Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirci'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler