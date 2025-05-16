Mersin'de Düzenlenen Operasyonda 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Mersin'de Düzenlenen Operasyonda 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Mersin'de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 21 kilo 710 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'de düzenlenen operasyonda 21 kilo 710 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda dron destekli çalışmada, 2 şüphelinin adresi tespit edildi.

Narkotik dedektör köpeğiyle şüphelilerin adresinde ve bir serada gerçekleştirilen aramada 21 kilo 710 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler B.D. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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