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Mersin'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi

Mersin'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi
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Akdeniz Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında Şevket Sümer Mahallesi'nde büyük bir temizlik kampanyası gerçekleştirdi. Başkan Hoşyar Sarıyıldız ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, yüzlerce vatandaş sokakları temizleyerek çevre bilincine dikkat çekti.

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve meclis üyeleri '20 Eylül Dünya Temizlik Günü' etkinlikleri kapsamında, Şevket Sümer Mahallesi'nin sokaklarında gerçekleşen temizlik kampanyasına katıldı.

Akdeniz Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir ilçe için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, belediye personeli, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra yüzlerce vatandaşın da katılımıyla Şevket Sümer Mahallesi'nde temizlik kampanyası gerçekleştirdi. Daha temiz bir Akdeniz için Let's Do It Türkiye işbirliği ile Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Şevket Sümer Mahallesi Barış Parkı'nda başlayan kampanyaya, Başkan Hoşyar Sarıyıldız ve meclis üyeleri de katıldı. Etkinlik kapsamında mahallenin sokaklarına dağılan 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, onlarca poşet dolusu çöp ve çeşitli atıkları toplayıp çöp kamyonlarına aktardı. Çalışmaya tanık olan mahalle sakinleri de memnuniyetlerini dile getirip belediyeye ve personele teşekkür etti.

'HERKES EVİNİN ÖNÜNÜ TEMİZ TUTSA, MAHALLEMİZ TEMİZ KALIR'

Etkinlikte konuşan Başkan Hoşyar Sarıyıldız, Dünya Temizlik Günü kapsamında, Şevket Sümer Mahallesi Barış Parkı'nda kampanya başlattıklarını belirtti. Sarıyıldız, "Belediyemizin emekçisi arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz ve müdürlerimizle birlikte sokaklarımızın daha temiz, çocuklarımızın daha rahat bir ortamda yaşamaları ve Akdeniz'in daha temiz ve sağlıklı olabilmesi için çalışıyoruz. Bundan sonra kentin tüm mahallelerinde halkımızla birlikte temizlik kampanyalarımız olacak. Gelin, hep birlikte kentimizi daha temiz, daha yaşanabilir bir yer haline dönüştürelim. Herkes evinin önünü temiz tutsa, mahalle temiz kalır şiarıyla kentin her sokağını temiz bırakalım, temiz görelim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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