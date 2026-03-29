Haberler

Mersin'de düğün konvoyunda havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir düğün konvoyunda havaya tüfekle ateş açan M.G., görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Halkkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyunda bulunan bir kişi, otomobilin bagajından aldığı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin bagajdan aldığı tüfekle ateş ettiği, ardından uzaklaştığı anlar yer aldı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen M.G., Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Koray ÜNLÜ/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

