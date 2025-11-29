Mersin'de Düğün Konvoyuna Soruşturma
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, bir düğün konvoyu sırasında yolun kapatılmasına ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, 22 Kasım'da Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki bir düğün konvoyu sırasında yolun kapatıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürüttü.
Başsavcılığın olayla ilgili resen soruşturma başlattığı öğrenildi.
