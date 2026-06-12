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Mersin'de drift atan sürücüye 140 bin lira para cezası

Mersin'de drift atan sürücüye 140 bin lira para cezası
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Mersin'de otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü M.E.'ye 140 bin TL para cezası kesildi, aracı 60 gün trafikten men edildi ve ehliyetine el konuldu.

MERSİN'de otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin TL para cezası kesildi, otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesinde otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye sokan otomobil sürücüsü M.E.'yi tespit etti. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu maddesi uyarınca 140 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Otomobil 60 gün süre ile trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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