Mersin'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, aracı 60 gün trafikten men edildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu.
Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ilçe sınırlarında drift atarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobilin tespit edilmesi için çalışma yürütüldü.
Ekipler, plakasını belirledikleri araç sürücüsü M.E'ye 140 bin lira ceza uyguladı.
Trafikten 60 gün men edilen otomobilin kullanıcısının sürücü belgesine de 60 gün el konuldu.
Kaynak: AA / Serkan Avci