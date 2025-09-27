Haberler

Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde altın ve para ele geçirildi.

MERSİN'de kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte telefonla arayıp kendilerini polis-savcı gibi tanıttıkları vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Aradıkları kişileri, kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyip korkutarak ziynet eşyalarını, döviz ve Türk lirası cinsinden paralarını elden teslim yöntemiyle dolandıran şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmada, dolandırıcılık olaylarını organize eden M.B. (39) ve birlikte hareket eden M.Y.A. (25), C.S. (21) ve F.O. (27), Mezitli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında ele geçirilen 260 gram altın, 31 bin 200 dolar ve 5 bin TL sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.S., F.O. ve M.B. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. M.Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena boşanır boşanmaz Bülent Ersoy'la aynı sahneye çıkıyor

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Partneri de bomba
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.