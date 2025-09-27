Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

MERSİN'de kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte telefonla arayıp kendilerini polis-savcı gibi tanıttıkları vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Aradıkları kişileri, kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyip korkutarak ziynet eşyalarını, döviz ve Türk lirası cinsinden paralarını elden teslim yöntemiyle dolandıran şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmada, dolandırıcılık olaylarını organize eden M.B. (39) ve birlikte hareket eden M.Y.A. (25), C.S. (21) ve F.O. (27), Mezitli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında ele geçirilen 260 gram altın, 31 bin 200 dolar ve 5 bin TL sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.S., F.O. ve M.B. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. M.Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

