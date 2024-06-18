Mersin'de Dinler Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 26. kez gerçekleştirilen "Dinler Buluşması" etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlik ve beraberlik için dua etti.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle organize edilen etkinlik, farklı dinlere mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Asri Mezarlığı'nda düzenlendi.

Programa, Müftülük adına imam Vehbi Saygılı, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur, Mersin Katolik Kilisesi Pederi Roshan Cordeiro ve Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin katıldı.

Bu yıl 26. kez gerçekleştirilen etkinlikte ilahiler okundu, kilise korosu müzik dinletisi sundu.

Daha sonra yan yan dua eden din adamları birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Vatandaşların da yer aldığı program, bayramlaşma töreniyle son buldu.