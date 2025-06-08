Mersin'de Dinler Buluşması: Birlik ve Beraberlik Mesajı

Mersin'de Dinler Buluşması: Birlik ve Beraberlik Mesajı
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Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Dinler Buluşması' etkinliğinde Müslüman ve Hristiyan din adamları bir araya gelerek dua etti. Etkinlikte birlik, beraberlik ve barış mesajları verildi.

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 27. kez gerçekleştirilen "Dinler Buluşması" etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlik ve beraberlik için dua etti.

Semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programda, Müftülük İl Vaizi Bayram Genç, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur, Mersin Katolik Kilisesi Pederi Jawahar Jerry Cutinho, Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin yan yana geldi.

Vaiz Genç'in Kur'an-ı Kerim, ruhani liderler Teymur ve Cutinho'nun da İncil'den bölümler okuduğu programda, Mersin Cemevi Alevi Kültür Derneği İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin de dua etti.

Programda, Mevlana Kültür Sanat ve Sanat Derneği Onursal Başkanı Ahmet Coşar ney dinletisi sundu.

İlahi ve duaların okunduğu etkinlikte, Mersin Katolik Kilisesi Korosu ve Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu da sahne aldı.

"Dinler Buluşması"nda yan yan dua eden din adamları, birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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