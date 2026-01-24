Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Veli Doğan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kuşçular Mahallesi'nde Veli Doğan yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Doğan'ın devrilen traktörün altında kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel