Mersin'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Y.N'nin kullandığı 33 BKN 81 plakalı beton mikseri, Çiriş Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Devrilen araçtaki sürücü yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan mahalle yolu, beton mikserinin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Güncel