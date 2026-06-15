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Mersin'de dereye giren çocuk boğuldu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde ailesiyle piknik yapan Suriye uyruklu Enes Muhammed Swed (15), girdiği derede gözden kayboldu. Ekiplerin çalışması sonucu çocuğun cansız bedeni kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde dereye giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Limonlu Mahallesi'ndeki Lemas Deresi çevresinde ailesiyle piknik yapan Suriye uyruklu Enes Muhammed Swed (15), dereye girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu çocuğun cansız bedeni dere içindeki kayalıkların arasında sıkışmış halde tespit edildi.

Çocuğun cesedinin bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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