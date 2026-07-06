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Mersin'de vadideki derede mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

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Mersin'in Kadıncık Vadisi'nde yüzmek için girdikleri derenin su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin halatlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Mersin'de yüzmek için girdikleri Kadıncık Vadisi'ndeki derenin su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Kadıncık Vadisi'ndeki dereye yüzmek için giren M.K, H.K, G.K.K, F.T. ile 18 yaşından küçük S.T, E.T. ve F.T. su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye, dağcılık kurtarma ile su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Alanda inceleme yapan ekipler, vatandaşların tahliyesi için dereye halat gererek, geçiş için bir hat sistemi kurdu.

Buradaki 3'ü çocuk 7 kişi, halat yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
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