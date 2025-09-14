Haberler

Mersin'de Denizde Boğulma Olayı

Erdemli ilçesinde denize giren Erol Türkdoğan (55), bir süre sonra kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, Türkdoğan'ın cansız bedenine ulaştı ve otopsi için hastaneye götürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Kızkalesi Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla denize giren Erol Türkdoğan (55) bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Türkdoğan'ın cansız bedenine ulaşan ekipler, cesedini denizden çıkardı.???????

İncelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

