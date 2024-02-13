Yakalanan DEAŞ'lının Akkuyu Santrali'nde çalıştığı ortaya çıktı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Rus uyruklu şüpheli tutuklandı. Şüpheli U.A'nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalıştığı belirlendi.

SAHTE KİMLİKLE AKKUYU'DA ÇALIŞMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hakkında difüzyon bulunan yabancı uyruklu U.A'nın Gülnar ilçesi Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."